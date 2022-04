Trofeji za Furtulu i Mađaricu Mačali

Podgorica, (MINA) – Crnogorski rekorder Danijel Furtula i Mađarica Blanka Mačali najbolji su atletičari međunarodnog mitinga Trofej Montenegra.

Furtula je u bacanju diska imao hitac od 62,05 metara, a taj rezultat po IAAF tablicama vrijedi 1098 bodova.

U ženskoj konkurenciji Mačali je u skoku u vis preskočila ljestvicu na visini od 163 centimetara, koji po IAAF tablicama vrijedi 859 bodova.

U okviru trofeja održano je i zvanično Prvenstvo Crne Gore na 10.000 metara.

U konkurenciji seniora trijumfovao je Željko Dabović iz AK Sparta sa rezultatom 33 minuta i 53,13 sekundi.

Drugo mjesto osvojio atletičar AK Nikšić Veselin Petrušić (41:48,34).

Kod seniorki trijumfovala je Slađana Pejović iz AK Nikšić sa rezultatom 39 minuta, 55,54 sekundi.

Druga je bila Andrea Saitaj iz pljevljskog Rudara (43:04,07), a treća članica Podgoričkog maratona Rada Miladinović (43:42,67).

U kategorji juniora pobijedio je Nemanja Đurišić iz AK Lim sa rezultatom 39 minuta i 15,93 sekunde.

Drugi je bio Miloš Radović iz AK Nikšić (40:44,28), a treći njegov klupski drug Ivan Popović (43:43,92).

Atletski trofej Montenegro – 2022 okupio je više od 160 takmičara iz CRne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske.

