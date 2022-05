Trofeji za dječake OŠ Dragiša Ivanović i djevojčice OŠ Maksim Gorki

Podgorica, (MINA) – Dječaci Osnovne škole Dragiša Ivanović i djevojčice OŠ Maksim Gorki pobjednici su Bemaks lige osnovnih škola u košarci.

Do trofeja u ženskoj konkurenciji ekipa OŠ Maksim Gorki u finalu pobijedila je OŠ Pavle Rovinski 59:38.

Najzaslužnija za trijumf bila je Janja Dragišić sa 42 poena.

U meču za treće mjesto OŠ Vlado Milić slavila je protiv OŠ Mahmut Lekić iz Tuzi 46:36, zahvaljujući sjajnoj Mileni Vujović.

U muškoj konkurenciji OŠ Dragiša Ivanović je,

zahvaljujući Vuku Kankarašu, savladala Sutjesku 71:69.

Kankaraš je, na deset sekundi prije kraja, “ukrao” loptu i spriječio rivala da napravi prokret ili izbori produžetke.

U meču za treće mjesto OŠ Milorad Musa Burzan je slavila protiv OŠ Maksim Gorki 86:80.

Kada su u pitanju individualne nagrade, najbolja igračica Podgorica Bemaks lige je Janja Dragišić (OŠ Maksim Gorki), dok je Milena Vujović (OŠ Vlado Milić), najbolji strijelac sa 244 poena.

Kod dječaka MVP lige je Vuk Kankaraš (OŠ Dragiša Ivanović), a najbolji strijelac Miloš Veković (OŠ Sutjeska), koji je tokom sezone ubacio 319 poena.

Sudije finala bili su Lazar Ćetković, Rade Vlahović i Vladimir Mugoša, koji iako ima 20 godina, sudio je svih pet finala ovog takmičenja.

