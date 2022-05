Trofej FIFA Svjetskog kupa u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će prvi put biti dio pete turneje trofeja FIFA Svjetskog kupa, koju predstavlja Coca-Cola, zvanični sponzor događaja, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da će ljubitelji fudbala imati priliku da u Podgorici uživo vide originalni, jedinstveni trofej FIFA Svjetskog prvenstva od punog zlata.

“Svi ljubitelji fudbala koji su sanjali da ovdje vide trofej, imaće jedinstvenu priliku da dožive da njihov san postane realnost 19. maja u Kući fudbala Podgorica. Originalni trofej FIFA Svjetskog prvenstva koji je uručen šampionu FIFA Svjetskog prvenstva tokom zvanične ceremonije, sletjeće u Podgoricu kao dio globalne turneje trofeja – FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola”, piše u saopštenju.

Najavljeno je da će FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola obići 54 fudbalske države koje pokrivaju sve FIFA konfederacije.

“Crnogorski dio velikog spektakla koji će našu zemlju još više istaći na svjetskoj fudbalskoj mapi, počeće 19. maja u 17 sati u Kući fudbala Podgorica. Ljubitelji fudbala koji posjete Coca-Cola stranicu imaju priliku da dobiju pozivnicu za FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola, jednostavnom registracijom i prijavom uz nasumični odabir”, navodi se u saopštenju.

Najavljeno je da će najmlađi ljubitelji fudbala, osim mogućnosti slikanja pored trofeja namijenjenog pobjedniku Svjetskog prvenstva, imati priliku da učestvuju na festivalu fudbala koji će biti odigran na glavnom terenu Trening kampa Fudbalskog saveza Crne Gore.

“Naši mali fudbaleri i fudbalerke kroz interesantne igrice i poligone vještina, koji će biti specijalno pripiremljeni za ovaj događaj, moći će da prikažu fudbalskog umijeće. Prijavite se, osvojite ulaznicu za događaj i budite dio nezaboravnog fudbalskog iskustva. Vidimo se 19. maja na Trening kampu FSCG”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

