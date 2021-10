Trijumf Budućnost Bemaksa u Novom Sadu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Novom Sadu ekipu Vojvodine

81:58, u utakmici drugog kola WABA lige.

To je drugi trijumf podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, nakon što je na startu slavio protiv Triglava 87:51.

Budućnost je, nakon izjednačene prve dvije četvrtine, u trećoj stekla prednost od sedam poena, koju je uvećala do kraja.

Najefikasnija u pobjendičkom timu bila je Dragana Živković sa 30, Mina Đorđević je ubacila 16, dok je Jovana Savković meč završila sa deset poena.

U poraženoj ekipi Sara Lomis je meč završila sa 20 poena.

