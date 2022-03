Tomić popravio juniorski rekord, Mornar najbolji ekipno

Podgorica, (MINA) – Atletičar Mornara Petar Tomić postavio je u bacanju kladiva novi rekord Crne Gore za juniore.

On je danas u Baru, na Zimskom kupu bacača, kladivo bacio 54,64 metra.

Tomić je bio najuspješniji i u bacanju kugle kod juniora, hicem od 12,53 metra.

U konkurenciji seniora Risto Drobnjak iz bjelopoljskog Jedinstva pobijedio je u bacanju kugle (17,21) i diska (36,59), dok je atletičar Tempa Amir Papazi slavio u bacanju kladiva (12,99) i koplja (57,10).

Kod seniorki Andrea Matković iz Mornara pobijedila je u bacanju kugle hicem od 6,43 metra.

U konkurenciji mlađih juniora Haris Adrović iz Jedinstva bio je najbolji u kugli (14,10) i disku (32,42), a Milivoje Pajović iz ulcinjskog Oriona u bacanju kladiva (53,29) i koplja (42,34).

Kod juniora Emin Kurgaš iz Jedinstva bio je najbolji u disku (21,30), a Jovan Popović iz Mornara u bacanju koplja (35,20).

U konkurenciji mlađih juniorki članica mojkovačke Tare, Vesna Kljajević, pobijedila je u kugli (14,09) i disku (28,08), Antonela Gazivoda iz Oriona u bacanju kladiva (28,49), a njena klupska drugarica Elzana Guberinić u koplju (30,53).

Gazivoda je bila najuspješnija u koplju i kod juniorki (29,36).

U toj konkurenciji Anđela Rosić iz Tare pobijedila je u bacanju kugle (8,35) i diska (38,00), dok je u kladivu najbolja bila Iman Zejnilović iz Mornara (28,29).

U ekipnoj konkurenciji pobjednici Kupa Crne Gore su atletičari Mornara sa 98 bodova.

Drugo mjesto osvojio je Orion sa 79, a treće Jedinstvo sa 70 bodova.

Zimski bacački kup Crne Gore okupio je oko 60 atletičara iz deset atletskih klubova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS