Todorović protiv Dečića ubacio 17 trojki i 61 poen

Podgorica, (MINA) – Talentovani crnogorski košarkaš Rade Todorović ubacio je 17 trojki i ukupno 61 poen u utakmici pionirske Follow up lige.

Todorović je član OKK Montenegro, a rođen je 2007. godine.

On je svoj tim vodio do pobjede protiv Dečića 121:48.

Za supertalentovanog košarkaša već sada veliko interesovanje, bio je na probi u Huventudu i zadovoljio stručni kadar španskog kluba.

Za njega su zainteresovani su i Crvena zvezda, Budućnost Voli i Mega.

Todorović je član pionirske reprezentacije Crne Gore.

