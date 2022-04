Tadiću bronzana medalja u Indijanapolisu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Ilija Tadić osvojio je bronzanu medalju na paraplivačkom mitingu svjetske serija u Indijaanapolisu.

On je u disciplini 50 metara slobodnim stilom, u spojenim kategorijama, trku isplivao sa rezultatom 27,07 sekundi.

Tadić je kazao da je zadovoljan plasmanom, ali ne i rezultatom u Indijanapolisu.

“Nijesam uspio da isplivam normu za Svjetsko prvenstvo u Madeiri, koja iznosi 26,65 sekundi. To je bilo prvo zvanično takmičenje u ovoj sezoni, siguran sam da ću na narednom biti još bolji”, kazao je Tadić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS