Dečić i Podgorica eliminisani, Sutjeska u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Podgorice debitantski nastup na evropskoj sceni završili su u prvom kolu, dok je nastavak takmičenja u Ligi konferencija izborila nikšićka Sutjeska.

Dečić je u Podgorici, u revanš meču prvog kola, poražen od kosovske Drite 1:0.

Ekipi iz Gnjilana pripao je i prvi duel u Prištini 2:1.

Odlučujući pogodak na Gradskom stadionu pod Goricom postigao je Ardijan Cuculji u 84. minutu.

Drita će u drugom kolu igrati protiv Fejnorda iz Roterdama.

Podgorica je u Elbasanu, nakon produžataka, poražena od albanskog Ljaćija 3:0.

Utakmica je u regularnom toku završena pobjeda domačćina od 1:0, koliko je i crnogorski predstavnik dobio meč na DG areni.

Domaćin je do pobjede i drugog kola došao golovima Ardita Deljiua u 60, Redžija Ljuškaja u 93. i Fatmira Prengaja u 114. minutu.

Ljaći u drugom kolu očekuju dueli sa Univerzitateom iz Krajove.

Sutjeska je u Tbilisiju, u revanš meču prvog kola, igrala sa gruzijskom Gagrom neriješeno 1:1.

Plasman u drugom kolui izborila je zahvaljujući trijumfu u prvom duelu od 1:0.

Sutjeska je povela golom Nikole Janjića u 51. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Tamaz Makatsarija u 86. minutu.

Sutjeska će u drugom kolu igrati protiv Makabija iz Tel Aviva.

U drugom kolu Kupa konferencija, nakon eliminacije u Ligi šampiona je i Budućnost, koja će igrati protiv Toršavna.

