Splitski bolji od hercegnovskog Jadrana

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana poraženi su na startu prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crnogorski prvak izgubio je danas u Podgorici od Jadrana iz Splita 15:10.

Splitski tim do pobjede vodio je Konstantin Harkov sa šest, dok je Jerko Kragić Marinić meč završio sa četiri gola.

U hercegnovskoj ekipi najboolji je bio Jovan Vujović sa tri, po dva gola postigli su Martin Čaraj i Uroš Vučurović, a po jedan Dimitrije Obradović, Luka Murišić i Džejk Meskejt.

Ekipu Petra Radanovića sjutra očekuju dva duela – protiv litvanskog Caibasa (10.45) i Enke iz Istanbula (18.30).

U petak sastaće se sa Sintezom iz Kazanja (18.15), a u subotu sa grčkim Apolonom (18.30).

U posljednjem kolu rival hercegnovskim vaterpolistima biće OSC iz Budimpešte (10.45).

Plasman u drugi krug kvalifikacija izboriće četiri najbolje ekipe sa podgoričkog turnira.

