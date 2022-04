Sjutra utakmice 31. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmice 31. kola Telekom Prve crnogorske fudbalske lige (TPCFL) biće odigrane sjutra.

U 15 sati, vodeća Sutjeska igraće u Nikšiću protiv Rudara, dok će Petrovac ugostiti Jezero.

U derbiju kola, u 16 sati u Tuzima, sastaće se rivali za treće mjesto – Dečić i Iskra.

Za 18 sati zakazani su mečevi između Podgorice i Budućnosti na DG areni, odnosno Mornara i Zete u Baru.

Sutjeska je, nakon 30. kola, vodeća na tabeli sa 68 bodova i ima 11 više od drugoplasirane Budućnosti.

Iskra je treća sa 45, Dečić je osvojio 44, a Petrovac 39 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS