Sjutra Šahovsko veče u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Šahovsko veče, u znak sjećanja na veliki uspjeh Predraga Nikača, biće održano sjutra u sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Nikač je 14. aprila 2019. godine u italijanskom Kaljariju postao svjetski prvak u kategoriji slabovidih i slijepih šahista.

“Šahovski savez organizuje Šahovsko veče, kako bi podsjetio na veliki uspjeh Nikača i ukazao na položaj drevne igre”, piše u saopštenju.

Najavljeno je da će na svečanosti govoriti predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović, Božidar Ivanović legendarni velemajstor i višestruki prvak Crne Gore i Jugoslavije u šahu, Nikola Đukić, velemajsor i desetostruki šampion Crne Gore i Zdravko Vuković, internacionalni majstor i Nikačev sekundant u Kaljariju i Radovan Damjanović u ime Šahovskog kluba slijepih i slabovidih Zora.

Na kraju će se prisutnima obratiti i Predrag Nikač.

Moderator večeri biće Mitar Đukanović.

Najavljeno je da će Đukić i Vuković analizirati po jednu Nikačevu partiju.

“Veliki Nikačev uspjeh nije prepoznat od strane državnih organa, pa će na večeri biti predstavljena inicijativa za poboljšanje položaja šaha, odnosno njegovu zakonsku kategorizaciju”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Najavljeno je da ta asocijacija svečanošću u Rektoratu početi kampanju, koja će krunu doživjeti naredne godine, kada će evropski šampionati biti igrani u Crnoj Gori.

Početak svečanosti u sali Rektorata Univerziteta Crne Gore zakazana je za 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS