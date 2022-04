Sjutra prve utakmice polufinala Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Prve utakmice polufinala Kupa Crne Gore u fudbalu biće odigrane sjutra.

U 16 sati u Danilovgradu sastaće se Iskra i Dečić iz Tuzi.

Na Gradskom stadionu pod Goricom, dva sata kasnije, rivali će biti Budućnost i Sutjeska.

Revanš utakmice na programu su 4. maja.

Pobjednik Kupa biće poznat 29. maja.

Trofej brani Budućnost, koja je u prošlogodišnjem finalu savladala Dečić 3:1.

