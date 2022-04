Sjutra okupljanje i početak priprema za dvomeč sa Grčkom

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće se sjutra u Podgorici i početi pripreme za dvomeč sa Grčkom, u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj.

Prvi meč baraža na programu je u srijedu u Halkidi, a revanš u nedjelju u dvorani Morača.

Za te duele selektor Zoran Roganović računa na 16 igrača, među kojima su svi reprezentativci koji su predstavljali Crnu Goru na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj.

Na spisku su: golmani – Nebojša Simić i Mile Mijušković;

krila – Miloš Vujović, Filip Vujović, Mirko Radović i Marko Lasica;

pivoti – Nemanja Grbović i Vuk Lazović; Bekovi – Vasko Ševaljević, Miloš Božović, Radojica Čepić, Božo Anđelić, Vasilije Kaluđerović, Stevan Vujović, Branko Vujović i Stefan Čavor.

Roganović je objavio i dodatni spisak na kojem je šest rezervnih igrača, koji će se staviti na raspolaganje stručnom štabu, ukoliko to bude potrebno.

Rezervni igrači su Filip Borozan, Aleksandar Bakić, Nebojša Simović, Miodrag Ćorsović, Risto Vujačić i Božo Simić.

Grčka je plasman u baraž izborila nakon što je u dvomeču kvalifikacija bila bolja od Bosne i Hercegovine.

Crna Gora zahvaljujući rezultatu na Evropskom prvenstvu izborila direktan plasman u baraž.

Nastup na januarskom Svjetskom prvenstvu, pored domaćina Poljske i Švedske, obezbijedili su Danska (šampion svijeta), Francuska, Norveška i Španija (Evropa), Bahrein, Iran, Katar, Saudijska Arabija i Južna Koreja (Azija), Argentina, Brazil, Čile i Urugvaj (Južna i Centralna Amerika) i Belgija, nakon suspenzije Rusije koja je trebalo da bude protivnik u baražu.

Ostalih osam putnika na Svjetsko prvenstvo iz Evrope biće poznato nakon aprilskog baraža.

Crna Gora je do sada samo jednom bila učesnik šampionata svijeta, 2013. godine u Španiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS