Sjutra duel Mančester sitija i Reala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester sitija i madridskog Reala odigraće sjutra prvi meč polufinala Lige evropskih šampiona.

Utakmica će početi u 21 sat.

Za srijedu zakazan je duel Liverpula i Viljareala na Enfildu.

Revanš utakmice biće odigrane 3. i 4. maja.

Novi prvak Evrope biće poznat 28. maja, nakon finalnog meča koji će biti odigran na stadionu Francuska u Parizu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS