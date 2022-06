Sjutra četvrti duel Budućnost Volija i Mornar Barskog zlata

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata i Budućnost Volija odigraće sjutra u Baru četvrtu utakmicu finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost nakon tri odigrana meča vodi 2:1 u pobjedama.

Prvi duel u Podgorici dobila je 83:76, u drugom slavio je Mornar u Baru 74:67.

Budućnost je i u trećoj utakmici odbranila domaći teren 88:78 i došla na korak od titule.

Budućnost i Mornar, osim tri meča u finalu plej-ofa, odigrali su još tri zvanična duela ove sezone.

U ligaškom dijelu regionalnog takmičenja podgorički tim dobio je oba duela.

Budućnost je u Podgorici slavila 85:69, dok je u Baru bilo 73:62.

Bila je uspješnija i u finalu Kupa Crne Gore i trijumfovala rezultatom 89:77.

Duel u dvorani Topolica počeće u 18 sati.

U plej-ofu igra se na tri pobjede.

Budućnost igra za 14. titulu prvaka Crne Gore, ukupno 17. u klupskoj istoriji.

Budućnost, osim 13 titula prvaka Crne Gore, ima i tri uzastopna šampionska trofeja tadašnje SR Jugoslavije 1999, 2000. i 2001. godine.

Mornar je šampionski trofej osvojio samo jednom – 2018. godine.

