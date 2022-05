Simonović i Đurašković posjetili cetinjski Džudo klub Crnogorac

Podgorica, (MINA) – Džudo je na svim Olimpisjkim igrama, na kojima je Crna Gora nastupala samostalno, imao svog predstavnika, kazao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović, navodeći da očekuje da će taj kontinuitet biti nastavljen i u Parizu.

Simonović i gradonačelnik prijestonice Nikola Đurašković posjetile su danas cetinjski Džudo klub Cetinjac.

Goste su dočekali treneri Maja Vicković i Stevo Knežević i proslavljeni džudista, vicešampion svijeta i trostruki olimpijac Srđan Mrvaljević, kao i veliki broj takmičara cetinjskog kluba.

Simonović je čestitao trenerima i takmičarima na postignutim rezultatima i kazao da je posebno zadovoljan velikim brojem djece koja na Cetinju treniraju taj borilački sport.

“Uspjeli smo da u saradnji sa Ministarstvom sporta konačno riješimo višegodišnje probleme Džudo saveza i sada očekujemo snažan i kvalitetan rad koji će dati rezultate. Veoma sam zadovoljan onim što sam video u Džudo klubu Crnogorac i COK će pružiti podršku kako bi se stvorili još bolji i kvalitetniji uslovi za rad ovih mladih sportista”, rekao je Simonović.

Gradonačelnik Đurasković je kazao da je ponosan što Cetinje ima klub sa dugom i uspješnom tradicijom kao što je to džudo klub Crnogorac.

“Razvoj sporta će biti jedan od prioriteta gradske uprave. Smatram da bavljenje sportom ima višestruke pozitivne efekte na svako društvo koje se ne ogleda samo u postignutim rezultatima i osvojenim medaljama već i u vaspitanju, socijalizaciji i kvalitetnijem odrastanju naše djece koja kroz sport postaju zdraviji, jači, bolji i kvalitetniji ljudi”, rekao je Đurašković.

On je čestitao Džudo klubu Crnogorac na rezultatima, ali i pozitivnom i afirmativnom predstavljanju grada.

“Gradska uprava će biti snažan i pouzdan partner Džudo klubu Crnogorac i našim mladim džudistima”, rekao je Đurašković.

Trofejni džudista Mrvaljević istakao je sjajan pedagoško-stručni rad trenera tog kluba, kao i ogromnu disciplinu, volju i želju takmičara da jednog dana nastupe na Olimpijskim igrama i osvoje neku od medalja za svoj grad i državu.

“Velika je čast i zadovoljstvo što su prvi čovijek COK i gradonačelnik Cetinja posjetili klub. Siguran sam da će njihova posjeta, ali i riječi ohrabrenja i podrske devojčicama i diječacima biti dodatni motiv i ohrabrenje da nastave naporno da rade kako bi ispunili svoje sportske snove”, rekao je Mrvaljeviću.

On se zahvalio na dosadašnjoj podršci lokalnoj samoupravi i COK, kao i sponzorima kompaniji Bemaks i Glosarij.

“Cilj je da Džudo klub Crnogorac i Cetinje imaju predstavnika na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028 godine”, kazao je Mrvaljević.

Takmičari su u nastavku treninga svojim gostima demonstrirali svoje znanje i dobili zaslužene aplauze.

