Selektor i trojica rukometaša i dalje pozitivni na koronavirus

Podgorica, (MINA) – Selektor Zoran Roganović i dalje je pozitivan na koronavirus, a osim njega na put za Evropsko prvenstvo koji je planiran za sjutra, sa ostatkom tima neće krenuti ni srednji bek Miloš Božović, pivot Nebojša Simović i golman Mile Mijušković, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Crna Gora prvi meč na šampionatu igra u četvrtak protiv Danske u Debrecinu.

“Imajuću u vidu to da selektor Roganović nema simptome posljednja četiri dana, novo testiranje obaviće već sjutra, a kako bi se u najkraćem mogućem roku priključio timu i bio u prilici da bude na klupi u okršaju protiv šampiona svijeta na startu Evropskog prvenstva”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da su Simović i Mijušković pozitivni na koronavirus već nekoliko dana, pa bi i oni uskoro mogli da dobiju negativan rezultat koji će im omogućiti da se pridruže ostatku tima.

“Problem je činjenica da je Božović od danas pozitivan na koronavirus, što znači da mu slijedi karantin od najmanje pet dana, nakon čega može na novo testiranje”, piše u saopštenju.

Reprezentacija sjutra putuje u Debrecin, a u četvrtak duelom protiv Danske počinje šesto učešće na prvenstvima Evrope.

Rivali u grupi A su još Slovenija i Sjeverna Makedonija, a u glavnu rundu idu dvije prvoplasirane selekcije.

