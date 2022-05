Šahovski savez: Posjeta predsjednika FIDE čast i priznanje

Podgorica, (MINA) – Posjeta predsjednika Svjetske šahovske federacije (FIDE) Arkadija Dvorkoviča velika je čast i priznanje za istrajan rad krovne institucije crnogorskog šaha, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Dvorkovič je doputovao je danas u Crnu Goru, gdje će boraviti dva dana.

Pored Dvorkoviča, u Crnoj Gori borave i direktorka Svjetske šahovske asocijacije, Dana Reiznice Ozole i predsjednik Evropske šahovske unije, Zurab Azmajparašvili.

“Tema posjete predsjednika svjetske i evropske šahovske federacije, su pripremne aktivnosti organizacije dva šampionata Evrope koja će naredne godine biti održana u Crnoj Gori, ali i razgovori o novim organizacijama, o kojima će se odlučivati u avgustu na Kongresu FIDE, koji će biti odrzan za vrijeme Šahovske Olimpijade u indijskom Čenaju”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Crnu Goru će na Olimpijadi predstavljati i muška i ženska reprezentacija.

“Za danas je planiran sastanak eminentnih gostiju sa rukovodstvom Šahovskog saveza, na kome će tema razgovora biti aktivnosti Saveza i dalja saradnja. Podgorica će biti i domaćin zajedničkog sastanka predsjednika šahovskih federacija iz regiona i već pomenutih gostiju, na kome će biti razmatrani dalji koraci za napredak drevne igre u regionu”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Za sjutra je predviđen prijem kod premijera Crne Gore, Dritana Abazovića, a sastanku će prisustvovati i Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević.

“Posjeta je potvrda velikog ugleda i povjerenja, da će drevna igra tek doživjeti punu afirmaciju i prosperitet u Crnoj Gori, u cijem će osnovu biti snažna saradnja našeg Saveza i krovnih institucija svjetskog i evropskog šaha, Vlade Crne Gore i Ministarstva sporta”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

