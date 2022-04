Rečević novi predsjednik Džudo saveza

Podgorica, (MINA) – Jovica Rečević novi je predsjednik Džudo saveza, odlučeno je na izbornoj Skupštini te asocijacije u Podgorici.

Rečević je bio jedini kandidat, a dobio je jednoglasnu podršku delegata.

Jednoglasnu podršku dobio je i Upravni odbor, u koji su na predlog Rečevića ušli Željko Dragojević, Marinko Jovović, Dragan Perković i kao aktivni takmičar Danilo Pantić.

U narednom mandatu Skupštinom će predsjedavati Bojan Milićević, dok će potpredsjednik biti Svetozar Mustur.

Na čelu Nadzornog odbora biće Radovan Đurišić, dok su za članove tog tijela izabarni Igor Tatar i Dimitrije Vukotić.

Sjednici Skupštine prisustvovali su predstavnici 26 od 33 kluba sa pravom glasa i dva kluba bez prava glasa.

