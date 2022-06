Raković i Mijač zlatni, crnogorskim karatistima još 13 medalja

Podgorica, (MINA) – Marina Raković u borbama i Vladimir Mijač u katama osvojili su zlatne medalje, a crnogorska karate reprezentacija drugi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za seniore, pionire, nade i veterane u Beogradu završila je sa 13 odličja.

Osvojene su po dvije zlatne i srebrne i devet bronzanih medalja.

Raković je u finalnom meču kategorije do 68 kilograma pobijedila Marinu Radičević 2:1.

Na putu do finala eliminisala je Makedonku Viktoriju Jovanovsku 6:1, reprezentativke Bosne i Hercegovine Ilmu Rahmanović 7:5 i Belmu Omerović 3:0 i u polufinalu drugaricu iz reprezentacije Vasilisu Bujić 6:2.

Bujić je nastup završila sa bronzanim odličjem, a u meču za treće mjesto pobijedila je Ilmu Rahmanović 6:4.

Bronzane medalje u borbama, u konkurenciji seniora, osvojili su i Anja Jović (do 50) i Matija Bojić (do 60).

Mijač je u finalnom meču pobijedio druga iz reprezentacije Filipa Bakića.

To je druga seniorska zlatna medalja u katama za crnogorski karate, nakon što je juče najbolja bila Biserka Radulović.

U konkurenciji nada i pionira, srebrnu medalju osvojila je Lana Prelević, a bronzane Petar Mrvaljević, Filip Radojević, Luka Đurić, Teodora Medojević, Neda Beljkaš i Nina Krulj.

Crna Gora nakon drugog takmičarskog dana zauzima treće mjesto u generalnom plasmanu sa

30 osvojenih medalja – 11 zlatnih, četiri srebrne i 15 bronzanih.

Posljednjeg takmičarskog dana predviđena su ekipna takmičenja u katama i borbama u konkurenciji seniora, ekipne kate za djecu, sve težinske kategorije za 2009. i 2012. godište dječake i djevojčice, kao i 2011. godište kod dječaka do 35 kilograma.

