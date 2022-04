Radusinović objavio spisak za kvalifikacije

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore Marko Radusinović objavio je širi spisak igračica za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo (EP) u konkurenciji mlađih seniorki (U 21).

Kvalifikacioni turnir za EP, na kojem će nastupati odbojkašice rođene 2001. godine i mlađe, biće odigran od 19. do 21. maja godine u dvorani Verde u Podgorici.

Rivali crnogorskim odbojkašicama biće selekcije Turske, Portugala i Islanda.

Radusinović računa na 35 odbojkašica. Na spisku su:

tehničari – Tijana Tvrdišić (Stiinta Bacau), Marija Šušić (Tent), Sara Globarević (Morača), Staša Krivokapić (Galeb Liko Soho Group) i

Andrea Krgović (Jedinstvo);

primači servisa – Marija Tuševljak (Spartak),

Simona Petranović (Ub), Ema Uskoković (El Paso koledž), Majda Čakar (Rudar), Natalija Vlaović (Galeb Liko Soho Group), Natalija Obradović (Albatros), Sanja Rudan (Morača), Lara Jovović (Morača), Gordana Madžgalj (Jedinstvo), Iva Pepđonović (Luka Bar) i Anastasija Anđelić (Akademija);

srednji blokeri – Tamara Vukoslavčević (Luka Bar),

Marija Bojić (Galeb Liko Soho Group), Mia Ražnatović (Luka Bar), Dragana Rakočević (Jedinstvo), Maša Dragojević (Galeb Liko Soho Group), Jovana Dojčinović (Gimnazijalac) i

Jana Ćetković (NCTA, Grandbury);

korektori – Nevena Vukčević (Partizan), Teodora Delić (Morača), Mia Martinović (Luka Bar), Andrea Knežević (Galeb Liko Soho Group), Teodora Leovac (Rudar), Vanja Matunović (Mediteran) i Katarina Đurković (Budućnost volley);

libera – Lana Labović (Galeb Liko Soho Group), Sara Kovač (Luka Bar), Ivana Dragojević (Herceg Novi), Ksenija Krunić (Akademija) i Milica Veličković (Jedinstvo).

U kvalifikacijama igraće 15 reprezentacija podijeljenih u četiri grupe, a plasman na EP izboriće sedam reprezentacija – četiri pobjednika grupa i tri najbolje drugoplasirane selekcija.

Prvo Evropsko prvenstvo za mlađe seniorke biće odigrano u Italiji od 12. do 17. jula.

Selektoru Radusinoviću u radu će pomagati pomoćni treneri Milan Franović, Danijela Vukadinović i kondicioni trener Dražen Bulatović.

