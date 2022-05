Radusinović objavio spisak mlađih seniorki za pripreme

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore Marko Radusinović objavio je danas spisak igračica za pripreme za kvalifikacioni turnir za Evropsko prvenstvo mlađih seniorki.

Kvalifikacioni turnir za Evropsko prvenstvo, na kojem će nastupiti odbojkašice rođene 2002. godine i mlađe, biće odigran od 19. do 21. maja u dvorani Verde komleks, a rivali crnogorskoj selekciji biće Turska, Portugal i Island.

Radusinović računa na 16 odbojkašica. Pozvane su:

tehničari – Tijana Tvrdišić (Stiinta Bacau), Marija Šušić (Tent) i Sara Globarević (Morača);

primači servisa – Marija Tuševljak (Spartak), Simona Petranović (Ub), Ema Uskoković (El Paso koledž), Natalija Vlaović (Galeb Liko Soho Group) i Gordana Madžgalj (Jedinstvo);

srednji blokeri – Tamara Vukoslavčević (Luka Bar),

Marija Bojić (Galeb Liko Soho Group), Mia Ražnatović (Luka Bar) i Dragana Rakočević (Jedinstvo);

korektori – Nevena Vukčević (Partizan) i Mia Martinović (Luka Bar);

libera – Lana Labović (Galeb Liko Soho Group) i

Ivana Dragović (Herceg Novi)

Selektoru Radusinoviću u radu će pomagati pomoćni treneri Milan Franović, Danijela Vukadinović i kondicioni trener Dražen Bulatović.

Okupljanje mlađih seniorki je zakazano za 11. maj u hotelu Voko Podgorica, gdje će reprezentacija provesti pripremni period.

Na dan okupljanja, pozvane igračice će obaviti ljekarske preglede u Podgorici.

U kvalifikacijama će igrati 15 reprezentacija podijeljenih u 4 grupe, a plasman na EP izboriće sedam reprezentacija – četiri pobjednika grupa i tri najbolje drugoplasirane selekcije.

Prvo Evropsko prvenstvo 2022. za mlađe seniorke biće odigrano u Italiji od 12. do 17. jula.

