Radulović želi pobjedu protiv Grčke

Podgorica, (MINA) – Selektor Miodrag Radulović kazao je da fudbalska reprezentacija Crne Gore želi pobjedu, navodeći da očekuje da će protiv Grčke odigrati bolje nego u Jerevanu.

Prijateljski duel Crne Gore i Grčke na programu je sjutra u 20 sati u Podgorici.

Radulović je najavio da bi šansu mogli da dobiju i igrači iz mlade reprezentacije.

Prema njegovim riječima, planirano je da se u predstojećim duelima pruži šansa igračima sa manjom minutažom i da se probaju igrači koji su prvi put u reprezentaciji.

“Povratkom Stevana Jovetića, Stefana Savića i Marka Vešovića, predstavićemo se na drugačiji način u odnosu na onaj u Jerevanu. Igraćemo u drugačijem sistemu i potruditi se da odigramo na nivou igara koje smo imali u prošlogodišnjim kvalifikacijama u kojima nije bilo oscilacija i na taj način napravimo dobru uvertira za Ligu naciju”, kazao je Radulović na konferenciji za novinare.

Govoreći o rivalu, on je istakao da je Grčka, nakon angažovanja selektora Gustava Pojeta promijenila stil igre, pokušava da kroz igru i posjed kreira šanse.

“To joj je uspjelo u Rumuniji. Imaćemo šansu da protiv renomirane ekipe pokažemo kvalitet. Želimo pobjedu, ali nećemo postavljati imperativ pred igrače. Imperativ će biti u junu kada se igra za bodove i za plasman”, rekao je Radulović.

Kapiten Stevan Jovetić kazao je da se osjeća dobro i da je spreman za meč.

“Iskreno, uželio sam se reprezentacije. Odužila se pauza, trajala je skoro pet mjeseci. Sigurno da je bitna utakmica jer nema prijateljskih mečeva. Uvijek igramo na pobjedu, a svaki meč donosi nešto novo. Nama je važna zbog podizanja samopouzdanja, kao i da selektor vidi na koga može da računa za buduće obaveze”, rekao je Jovetić.

Govoreći o rivalu on je istakao da Crna Gora igra protiv respektabilne reprezentacije.

“Nemamo pritisak jer ne razmišljamo o prošlosti, već samo naprijed. Važno je da smo svi na okupu, da dobijemo ovu utakmicu i spremimo se za junski početak Lige nacija”, rekao je Jovetić.

