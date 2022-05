Radulović naknadno pozvao 11 fudbalera

Podgorica, (MINA) – Selektor seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović proširio je spisak igrača za predstojeće utakmice u UEFA Ligi nacija.

Radulović je naknadno pozvao još 11 fudbalera, uglavnom iz klubova Telekom Prve crbnogorske lige.

Pozvani su Miloš Raičković, Viktor Đukanović, Miloš Dragojević, Vasilije Terzić (Budućnost), Vladimir Jovović, Vladan Bubanja (Sutjeska), Fatos Bećiraj, Draško Božović, Andrija Dragojević (Dečić), Balša Sekulić (Iskra) i Miloš Milović (Voždovac).

Za Đukanovića, Terzića i Bubanju to su prvi pozivi za seniorski nacionalni tim.

Crna Gora će prvi meč u UEFA Ligi nacija odigrati 4. juna u Podgorici protiv selekcije Rumunije, dok će tri dana kasnije biti gost Finske u Helsinkiju.

Duel sa Bosnom i Hercegovinom na programu je 11. juna na Gradskom stadionu u Podgorici, dok će posljednji junski meč izabranici Miodraga Radulovića odgirati 14. juna u Bukureštu protiv selekcije Rumunije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS