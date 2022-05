Radoviću srebrna medalja, Bakić bronzani

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović kao drugoplasirani završio je nastup na međunarodnom turniru, koeficijenta 40, u Laškom.

Drugi crnogorski predstavnik Luka Bakić nije uspio da se domogne finala i morao je da se zadovolji bronzanim odličjem

Radović je danas u finalnom meču, kategorije S10, poražen od vodećeg svjetskog stonotenisera i paraolimpijskog šampiona, Poljaka Patrika Čojnovskog 3:0 (11:6, 11:4 i 11:6).

Bronzani sa Igara u Tokiju prethodno je u polufinalu eliminisao trećeg igrača svijeta Francuza Matea Bohasa 3:1 (11:6, 11:9, 9:11 i 13:11).

Dobru partiju u polufinalu, uprkos porazu, pružio je Bakić, koji je izgubio od Čojnovskog 3:1 (12 10, 6:11, 11:7 i 11:3).

Laško je drugi turnir ove sezone na kojem su Radović i Bakić osvojili medalje.

Prošlog vikenda igrali su finale Otvorenog prvenstva Francuske.

Duel crnogorskih paraolimpijaca pripao je Radoviću, koji je slavio 3:0.

U Laškom je nastupala i Slobodanka Gurešić u klasi 4 (osobe u kolicima), ali nije uspjela da izbori četvrtfinale

Nastup u grupi završila je kao trećeplasirana, sa pobjedom i dva poraza.

Laško je, kao jedan od najjačih turnira na svijetu, okopio više od 360 stoniotenisera iz 40 država.

