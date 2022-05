Radović bolji u crnogorskom finalu

Podgorica, (MINA) – Paraolimpijac Filip Radović osvojio je zlatnu medalju na Otvorenom prvenstvu Francuske u stonom tenisu, a do zlatnog odličja došao je pobjedom u crnogorskom finalu protiv Luke Bakića.

Radović je u gradiću Voizon de Bretonešu /Voisin de Bretonneuxu/, u blizinu Pariza, slavio rezultatom 3:0 (11:3, 11:7 i 11:5).

On je ranije danas u polufinalnom meču eliminisao devetog igrača svijeta, Španca Hoze Manuel Rejesa 3:1 (11:7, 10:12, 13:11 i 11:3).

Bakić je u četvrtfinalu, nakon preokreta, bio bolji od Italijana Lorenca Kordue 3:2(11:2, 9:11, 7:11, 11:3 i 11:9), a u polufinalu slavio je protiv prvog nosioca i trećeg igrača svijeta, paraolimpijskog vicesampiona iz Tokija, Francuza Matea Bohasa 3:2 (2:11, 7:11, 11:5, 11:8 i 11:8).

Oba crnogorska stonoteniser sa maksimalnim učinkom i bez izgubljenog seta završili su juče takmičenje u grupi.

Radović je u grupi 2, sa tri maksimalne pobjede, zauzeo prvo mjesto i kao drugi nosilac izborio direktan plasman u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju.

On je u prvom kolu pobijedio Čileanca Fariasa Manuela Felipea Ečavagurena 3:0 (11:4, 13:11 i 11:5), dok je u drugom bio uspješniji od Italijana Lorenca Kordue 3:0 (11:9, 11:5 i 11:8).

U trećem kolu slavio je protiv Matea Skutea iz Luksemburga 3:0 (11:3, 11:7 i 11:7).

Sa maksimalanim učinkom, kao prvoplasirani u grupi tri, završio je i Bakić, nakon što je slavio protiv Tajlanđanina Patrika Kankgama 3:0 (11:3, 11:7 i 11:5), Španca Manuela Ruiz Rejesa 3:0 (11:9, 11:4 i 12:10) i Luksemburžanina Filipa Heina 3:0 (11:4, 11:1 i 11:2).

Trener Nikolae Lupulesku kazao je da je zadovoljan nastup crnogorske reprezentacije.

“Svaka čast momcima. Radović je poslije povrede, jako stabilno i kvalitetno, odigrao turnir. Bakić je pokazao jak kvalitet i psiholoski napredak, posebno u meču protiv srebrnog iz Tokija, Francuza Bohasa”, rekao je Lupulesku.

On je naglasio da je to bila odlična uvertira pred jedan od najjačih turnira koji crnogorske stonotenisere već iduće nedjelje očekuje u Laškom.

“Cilj se zna, plasman Radovića i Bakića na Svjetsko prvenstvo, koje je početkom novembra u španskoj Granadi”, kazao je Lupulesku.

