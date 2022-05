Radović i Bakić u četvrtfinalu

Pdgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić kao prvoplasirani završili su takmičenje u Grupi i izborili direktan plasman u četvrtfinale međunarodng turnira koeficijenta 40 u slovenačkom Laškom.

Radović je u četvrtoj grupi zabilježio sve tri pobjede.

U prvom kolu savladao je Grka Aleksandrosa Diakomakosa 3:0 (11:8, 11:4 i 11:4), u drugom bio je bolji od Tajlanđanina Bunporta Silapakonga 3:1(15:13, 5:11, 11:4 i 11:5), dok je u trećem slavio protiv Čeha Jana Mihala 3:0 (11:6, 11:9 i 11:3).

Bakić je u prvom kolu grupe 3, iako je imao meč loptu, porazen u neizvjesnom meču od Tajlanđanina Patrika Kingihkama 3:2 (11:9, 7:11, 11:9, 5:11 i 12:10), ali je u drugom pobijedio četvrtog igrača svijeta, Poljaka Igora Mištala 3:1 (11:8, 12:10, 9:11 i 11:8).

Za prvo mjesto u grupi i direktan plasman među osam najboljih bio je bolji od Klaudija Masada iz Brazila 3:0 (11:2, 12:10 i 11:6).

Četvrtfinalni mečevi na programu su sjutra u 15 sati.

Radović će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz duela Španca Ruiza Rejesa i Italijana Lorenca Kordua, dok će se Bakić sastati sa Poljakom Pavelom Vlodikom.

Bez plasmana u četvrtfinale ostala je Slobodanka Gurešić u klasi 4 (osobe u kolicima), nakon što je zauzela treće mjesto u grupi 4.

Ona je u prvom kolu porazena od Brazilke Oliveire De Žose 3:0 (11:2, 11:4 i 11:5), a u drugom bila je bolja od Španjolke Kristine Rubio 3:0(11:8, 11:9 i 11:6).

U direktnom meču za prolaz izgubila je od Jauin Vidžita sa Tajlanda 3:0 (11:3, 11:5 i 11:6).

Gurešić će takmičenje u Laškom nastaviti u miks dublu.

