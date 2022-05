Radović i Bakić bez izgubljenog seta prošli grupu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić sa maksimalnim učinkom i bez izgubljenog seta završili su takmičenje u grupi na Otvorenom prvenstvu Francuske u gradiću Voizon de Bretonešu /Voisin de Bretonneuxu/, u blizini Pariza.

Radović je u grupi 2, sa tri pobjede, zauzeo prvo mjesto i kao drugi nosilac izborio direktan plasman u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju.

On je u prvom kolu pobijedio Čileanca Fariasa Manuela Felipea Ečavagurena 3:0 (11:4, 13:11 i 11:5), dok je u drugom bio uspješniji od Italijana Lorenca Kordue 3:0 (11:9, 11:5 i 11:8).

U trećem kolu slavio je protiv Matea Skutea iz Luksemburga 3:0 (11:3, 11:7 i 11:7).

Sa maksimalanim učinkom, kao prvoplasirani u grupi tri, završio je i Bakić, nakon što je slavio protiv Tajlanđanina Patrika Kankgama 3:0 (11:3, 11:7 i 11:5), Španca Manuela Ruiz Rejesa 3:0 (11:9, 11:4 i 12:10) i Luksemburžanina Filipa Heina 3:0 (11:4, 11:1 i 11:2).

On će kao četvrti nosilac morati do medalje kroz četvrtfinale gdje ga očekuje duel sa Italijanom Lorencom Korduom.

Mečevi četvrtfinala biće odigrani sjutra u devet sati i 40 minuta, dok su polufinalni mečevi planirani za 14 sati i 30 minuta.

Turnir u Francuskoj je koeficijenta 40 i prvi je turnir u 2022. godini na kojem nastupaju crnogorski stoniteniseri.

Stonotenisku reprezentaciju Crne Gore u Francuskoj predvodi trener Nikolae Lupulesku.

