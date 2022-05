Prvi duel Partizana i Budućnost Volija 10. maja

Podgorica, (MINA) – Polufinalna serija plej-ofa ABA lige, između košarkaša Partizana i Budućnost Volija, počeće 10. maja u Beogradu, objavljeno je na sajtu tog takmičenja.

Duel u Podgorici planiran je za 15. maj.

Crvena zvezda i Cedevita Olimpija sastaće se 12. i 16. maja.

Termini eventualnih majstorica će biti objavljeni naknadno.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

