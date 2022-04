Preminuo Petar Skansi

Podgorica, (MINA) – Proslavljeni košarkaš i trener Petar Skansi preminuo je danas u 78. godini, saopšteno je iz Košarkaškog saveza Hrvatske.

Skansi je bio selektor Hrvatske na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine, kada su njegovi izabranici osvojili srebrnu medalju.

Košarku je počeo da igra u Jugoplastici gdje se zadržao do 1972, nakon čega je prešao je u italijanski Pezaro, ali se poslije samo jedne sezone vratio u splitsku ekipu, gdje je bio igrač-trener od 1973. do 1976. godine.

On je nakon toga, između ostalog, predvodio Skavolini, Venecinu, Romu, Beneton, Bolonju, kao i PAOK, Split i Krku, prenose hrvatski mediji. Kao igrač je osvojio titulu prvaka Jugoslavije sa Jugoplastikom 1971, a FIBA ga je izabrala 1991. među 50 najvećih košarkaša.

S reprezentacijom Jugoslavije je osvojio srebro na Olimpijskim igrama 1968, zlato na SP 1970, ima i srebro na SP 1967. i na EP 1965. godine. (kraj) tir

