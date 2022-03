Poraz Zlatičanina u Njukaslu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski profesionalni bokser Dejan Zlatičanin poražen je u Njukaslu od Britanca Luisa Ritsona odlukom sudija na poene, u meču za rejting u superlakoj kategoriji.

Sva trojica sudija, nakon deset rundi, dali su prednost Ritsonu.

Nekadašnji WBC šampion svijeta u lakoj kategoriji doživio je četvrti poraz na profesionalnom ringu, na kojem ima i 24 trijumfa.

Ritson, koji je 15 centimetara visočiji, dominirao je tokom meča, koristio duže ruke i direktima precizno pogađao rivala.

Zlatičan nije imao rješenja za to, teško je prilazio rivalu, tražio je priliku da krošeom riješi meč.

Uspio je nekoliko puta da pogodi rivala, ali ne dovoljno da ga i ozbiljnije uzdrma.

Ritson je zabilježio 23. trijumf u 25. meču na profesionalnom ringu.

Zlatičanin je uspjeh karijere osvario 12.juna 2016. godine, kada je pobjedom nad Franklinom Mamanijem postao prvak svijeta u verziji WBC.

