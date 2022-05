Poraz kadetkinja u Albaniji

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Kamzi od Albanije 5:2, na startu UEFA Razvojnog turnira.

Domaćin turnira slavio je golovima Dore Bušati u 25. i 85, Kleste Aga u 31, Erika Nuši u 62. i Amelija Rešiti u 63. minutu.

Golove za crnogorsku selekciju postigle su Lejla Bambur u 52. i Slavica Krstevska u 71. minutu.

Selektor Mirko Marić kazao jed a je razvojni turnir prilika da sve djevojke dobiju minutažu i igraju bez opterećenja.

“Protiv Albanije nijesmo bili na dobrom nivou, što su agresivne domaćinke kažnjavale golovima. Pokušaćemo da u drugom kolu prikažemo više”, kazao je Marić.

Crna Gora će u drugom kolu turnira, u četvrtak, igrati sa Kazahstanom.

