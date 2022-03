Poraz crnogorskih fudbalera u Jerevanu

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Jerevanu, u prijateljskom meču, od Jermenije 1:0.

Odlučujući pogodak, nakon greške crnogorske odbrane, postigao je Vahan Bičahčian u 19. minutu.

Crnogorska selekcija, značajno oslabljena, odigrala je prvo poluvrijeme ispod svog nivoa, u drugom je bila bolja, ali ne dovoljno da se savladala domaćin.

Najbolju priliku imao je Milutin Osmajić, ali je sa desetak metara šutirao pored gola.

Osmajić je još dva puta bio u prilici da se upiše u strijelce, ali se nije najbolje snašao.

Priliku da se upišu strijelce imali su i Uroš Đuranović i Uroš Đurđević, ali su u odlučujućim trenucima izblokirani.

Crna Gora je posljednjih desetak minuta igrala sa igračem manje, nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Stjopa Mkrčian.

Selektor Miodrag Radulović u Jerevanu nije mogao računa na Stevana Jovetića, Stefana Mugošu, Marka Vešovića, Seada Hakšabanovića, Aleksandra Šćekića i Stefana Savića.

Crnogorsku selekciju u ponedjeljak očekuje i duel sa Grčkom u Podgorici.

Prijateljski mečevi sa Jermenijom i Grčkom crnogorskim fudbalerima poslužiće kao generalna proba za start nove sezone Lige nacija i junske duele sa Rumunijom 4. i 14. juna, Finskom 7. i Bosnom i Hercegovinom 11. juna.

