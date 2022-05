Poliklinika Konzilijum novi partner Karate saveza

Podgorica, (MINA) – Poliklinika Konzilijum novi je sponzor i prijatelj Karate saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je ugovorom o saradnji definisana podrška crnogorskim reprezentativcima, kojima će biti na raspolaganju usluge dijagnostike i liječenja vrhunskog tima ljekara.

Ugovo o saradnji potpisali su izvršna direktorica Poliklinike Konzilijum Jovana Popović i predsjednik Karate saveza Predrag Perković.

Popović je kazala da je Poliklinika Konzilijum od početka poslovanja otvorena za saradnju i partnerstva sa brojnim institucijama i udruženjima.

“Posebna mi je čast što smo od danas u istom timu sa Karate savezom i što ćemo moći da podržimo perspektivne, mlade ljude na putu ka brojnim sportskim uspjesima koje nižu, rekla je Popović.

Ona je naglasila da je dijagnostički centar Poliklinike Konzilijum i vrhunski tim ljekara na raspolaganju u svakom momentu, uz želju da nastave da rastu, šire se i nižu poslovne uspjehe.

Perković je kazao da je saradnja sa Poliklinikom Konzilijum izuzetno značajna za Karate savez i da mu je drago što su asociojaciju na čijem je čelu prepoznali kao dobrog partnera i obezbijedili reprezentativcima podršku tima vrhunskih ljekara.

“Od reorganizacije Karate saveza, bez državne pomoći, ali uz podršku prijatelja, novo rukovodstvo je obezbijedilo nesmetan rad i realizaciju brojnih aktivnosti, među kojima su

državna prvenstva za sve uzrasne kategorije, licencni seminari za trenere, sudije i službena lica, pripreme i odlazak seniorske reprezentacije na prvenstvo Evrope”, rekao je Perković.

On je najavio da Karate savez očekuje novo međunarodno takmičenje – Balkansko prvenstvo za

djecu i seniore, na kojem će nastupiti oko 180 takmičara iz 27 crnogorska karate kluba.

“Mladi, posvećeni i motivisani tim takmičara i selektora zaslužuje da svakog dana

podižemo uslove u kojima rade. Zato sam izuzetno zadovoljan što smo realizovali saradnju za

renomiranom zdravstvenom ustanovom kakva je Poliklinika Konzilijum. Vjerujem da ni rezultati

neće izostati a dva peta mjesta na EP su potvrda da smo na dobrom putu”, rekao je Perković.

