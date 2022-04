Podgorica domaćin finalnog turnira WABA lige do 17 godina

Podgorica, (MINA) – Ženski košarkaški klub Budućnost Bemaks biće organizator završnog turnira WABA lige u konkurenciji košarkašica do 17 godina, odlučio je Bord regionalnog takmičenja.

Navodi se da je odluka donijeta jednoglasno.

“Na taj način prvi put jedan klub će u jednoj sezoni biti organizator fajnal fora za seniorke i takmičenja mlađih kategorija. Budućnost Bemaks bila je domaćin seniorskog fajnal fora WABA lige, a u maju će u Bemaks areni organizovati i završni turnir regionalne lige u konkurenciji do 17 godina, čime će biti stavljena tačka na sezonu”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Za trofej boriće se domaćin završnog turnira, ekipa Budućnost Bemaxa, Cinkarna Celje i hrvatski predstavnici Trešnjevka i Zagreb.

Zavisno od završnice nacionalnih takmičenja u Sloveniji i Hrvatskoj, fajnal for biće održan 14. i 15. maja ili 28. i 29. maja.

Shodno plasmanu u ligaškom dijelu Budućnost Bemax igraće u polufinalu protiv Celja, dok drugi polufinalni par čine Trešnjevka i Zagreb.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS