Podgorica domaćin dva velika vaterpolo takmičenja

Podgorica, (MINA) – Podgorica će ove godine biti domaćin dva velika međunarodna vaterpolo takmičenja – finalniog trurnira evropskog dijela kvalifikacija za Svjetsku ligu i juniorskom prvenstva Evrope, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Pred podgoričkom publikom od 28. do 30. aprila za plasman na super finale Svjetske lige boriće se Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Mađarska, Italija, Španija, Grčka i Francuska.

Šampionat Evrope za mlade reprezentacije, igrače do 19 godina, na proigramu je od 18. do 25. septembra.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je da je ponosan što će Glavni grad biti domaćin dva velika i značajna vaterpolo turnira.

“U aprilu ugostićemo svjetsku vaterpolo elitu u okviru turnira Svjetske lige, a nešto kasnije i šampionat koje će okupiti najbolje juniorske reprezentacije Starog kontinenta. Veoma smo ponosni na tu činjenicu”, rekao je Vuković na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, u Glavnom gradu ponosni su što će kroz ustupanje kapacitetu gradskog bazena, logističku i finansijsku podršku dati doprinos razvoju vaterpola.

“Naš grad nema dugu tradiciju kada je vaterpolo u pitanju, ali pokušavamo posljednjih godinamo to da promijenimo. Formirali smo vaterpolo klub sa ciljem da podržimo napore Saveza i damo doprinos proširenju baze”, rekao je Vuković.

On je istakao da se u Glavnom gradu trude da unaprijede uslove za bavljenjem vaterpolo i plivanja.

“Imamo lijep bazen i ponosni što ga sve češće koristi vaterpolo reprezerntacija. Posebno smo zadovolji što kad god se pripremala na tom bazenu uvijek se sa velikih takmičenja vraćala sa medaljama”, rekao je Vuković.

Gradonačnik je, govoreći o planovima, kazao da je za ovu godinu, ukoliko sve bude po planu, predviđeno natkrivanje otvorenog bazena u krugu Sportskog centra Morača.

“Želimo da stvoriumo uslove i animiramo mlade da se bave sportom. Ponosnmi smo što možemo biti partneri Vaterpolo plivačkog saveza i obećavam da ćemo biti dobri domaćini”, rekao je Vuković.

On je sa predsjednikom Vaterpolo plivačkog saveza Đurom Marićem potpisao ugovor o zajedničkoj oprganizaciji ta dva velika takmičenja.

Marić je kazao da je zadovoljan što se Vaterpolo plivački savez vraća u Podgoricu sa nekim velikim takmičenjem, poslije finalnog turtnira Svjetske lige 2009. i juniorskog Svjetskog prvenstva 2016. godine.

“Od tada nijesmo imali velikih takmičenja u Podgorici. Ove godina ima dosta velikih vaterpolo događaja u Podgorici. Imamo i međunarodni vcaterpolo miting Montenegro open u junu”, rekao je Marić.

On je najavio dolazak predsjednika Svjetske i Evropske asocijacije vodenih sportova, Husein Al Musalama i Žoze Antonija da Salvara, koji će 7. aprila biti gosti Crne Gore i Vaterpolo plivakog saveza.

“To je prvi put da čelni ljudi Svjetske i Evroposke asocijacije vodenih sportova dolaze u Crnu Goru. Još jedan značajan događaj je međunarpodna FINA škola za 30 sudija iz Crne Gopre i inostranstva, koja će krajem mjeseca biri održana u Budvi”, rekao je Marić.

On se zahvalio gradonačeniliku Vukoviću i preduzeču Sportski objekti na podršci i omogućenim uslovima za pripreme.

Selektor Vladimir Gojković kazao je da se crnogorski vaterpolisti rado vraćaju u Podgoricu i veliki broj dana pred svako veliko takmičnje odrade u Podgorici.

On je naglasio da je organizacijom ta dva velika takmičenja napravljen veliki iskorak.

“Insistirao sam da dobijemo organizaciju iz sportskog dijela, jer je mnogo lakše igrati kući, pred svojim navijačima. Podgorica se pokazala kao dobar domaćin. Što se tiče seniorskog tima, biće osam najjačih reprezentacija. Igraćemo sa mladom ekipom, nemamo pravo nikom da prijetimo, ali igramo kući. Od prvog meča tražićemo pobjedu i plasman među prva tri mjesta, koja nas vode na super finale u Francusku”, rekao je Gojković.

On je istakao da vjeruje u dobar plasman i juniorske reprezentacije.

“Imamo kvalitetnu selekciju i ukoliko svi igrači budu zdravi trebalo bi da se uključimo u borbu za medalje. Svakako i to je velika prilika da motivišemno još jedan broj mladih ljudi da se bave vaterpolom”, rekao je Gojković.

Govoreći o turniru Svjetske lige, on je istakao da je plan da na nastupi ono najbolje što trenutno Crna Gora ima.

“Pogotovo što igramo kući želimo da ostvarimo što bolji rezultat”, rekao je Gojković.

Podsjećajući se na finalni turnir 2009. godine, on je istakao da će se teško ponoviti takva atmosfera.

