Pobjeda Sutjeske, Rudar prekinuo seriju poraza / TPCFL rezultati

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i Rudara ostvarili su pobjede u 30. kolu Telekom Prve crnogorske fudbalske lige (TPCFL).

Vodeća Sutjeska savladala je u Beranama plavsko Jezero 2:0, golovima Nikole Janjića u 37. i Filipa Kneževića u 50. minutu.

To je nikšićkom timu četvrta uzastopna, ukupno 20. pobjeda ove sezone.

Jezero je prekinulo seriju od sedam uzastopnih mečeva bez poraza.

Rudar je u Pljevljima savladao Dečić 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Dušan Živković u 74. minutu.

Rudar je protiv Dečića prekinuo seriju od pet poraza i osam mečeva bez pobjede.

U 17 sati počeo je duel Budućnosti i Iskre.

Za 18 sati zakazani su mečevi između Zete i Petrovca u Golubovcima, odnosno Podgorice i Mornara na DG areni.

