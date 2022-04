Pobjeda Budućnost Volija u Splitu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Splitu istoimeni hrvatski tim 72:61, u odgođenoj utakmici 16. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim, koji je dobio i prvi međusobni duel 75:66, ligaški dio završio je kao trećeplasirani sa 19 pobjeda i sedam poraza.

U četvrtfinalu izabranike Aleksandra Adžića očekuju dueli sa ekipom FMP-a.

Budućnost je do pobjede vodio Džastin Kobs sa 17 i Petar Popović sa 16, dok je Filip Barović ubacio 12 poena.

U domaćem sastavu najbolji je bio Šenon Šorter sa 16 poena.

