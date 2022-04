Pobjeda Budućnost Volija protiv FMP-a

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija ostvarili su pobjedu na startu četvrtfinalne serije plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Budućnost je večeras u Podgorici savladala FMP iz Železnika 76:70.

Domaćin je, iako je sredinom posljednje četvrtine vodio 69:60, teže od očekivanog i uz dosta muke došao do pobjede.

Odlučujuće poene postigao je Marko Jagiodić Kuridža, trojkom iz ugla 30 sekundi prije kraja meča.

FMP je, minut i 28 sekundi prije kraja, serijom od 8:0 smanjio na 69:68, imao je i napad za izjednačenje (70:68), ali nije uspio da ga realizuje.

Budućnost su do pobjede vodili Džastin Kobs sa 18 i Denis Sili sa 11 poena.

U ekipi iz Železnika, koji je u Podgorici nastupio oslabljen, istakli su se Danilo Tasić sa 16 i Marko Radonjić sa 15 poena.

Novi duel Budućnosti i FMP-a na programu je 4. maja u Železniku.

U četvrtfinalu igra se na dvije pobjede.

