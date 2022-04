Pešić popravio rekord u skoku s motkom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Darko Pešić popravio je državni rekord u skoku s motkom.

On je u Baru, na prvom međunarodnom mitingu skakača s motkom, ljestvicu preskočio na visini od četiri metra i 70 centimetara.

To je za deset centimetara bolji rezultat od njegovog dosadašnjeg ličnog i državnog rekorda, koji je postavio 25. maja 2014. godine u Novom Sadu.

Pešić je u generalnom plasmanu završio kao trećeplasirani.

Pobijedio je Miloš Savić iz novosadske Vojvodine skokom od 4,80 metara.

Kao drugoplasirani sa istom visinom, ali ostvarenom iz više pokušaja, završio je njegov klupski drug Đorđe Milanović (4,80).

Na mitingu nastupili su atletičari iz Švedske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS