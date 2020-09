Pajković: Podgorica spremna za EP

Podgorica, (MINA) – Podgorica i Odbojkaški savez spremno dočekuju Evropsko prvenstvo (EP) za kadetkinje, koje će od 1. do 9. oktobra biti odigrano u Podgorici, kazao je predsjednik te asocijacije Cvetko Pajković.

On je naglasio da ne sumnja da će, uprkos problemima izazvanim pandemijom koronavirusa, biti dobri domaćini.

Crnogorske odbojkašice na prvenstvu Evrope igraće u grupi sa Italijom, Slovenijom, Turskom, Bugarskom i Slovačkom.

U drugoj grupi rivali će biti Bjelorusija, Poljska, Rumunija, Rusija i Srbija.

Pajković je kazao da ih zbog situacije sa pandemijom koronavirusa čeka izuzetno zahtjevna organizacija.

On je uvjeren da će, uz sprovođenje preporuka Evropske odbojkaške konfedeacije (CEV) i poštovanje mjera Instituta za javno zdravlje (IJZ) svih učesnika, šampionat biti odigran do kraja.

“Imajući u vidu situaciju kod nas, u regionu, ali i u Evropi i svijetu, srećni smo što će šampionat uopšte biti održan, odnosno što će se igrati odbojka. Svim ekipa želim dobrodošlicu u Podgoricu i Crnu Goru i puno sreće. Siguran sam da ćemo uživati u kvalitetnoj odbojci“, kazao je Pajković.

Organizacioni direktor šampionata, Igor Vušurović podsjetio je da Crne Gora i Odbojkaški savez poslije sedam godina ponovo imaju čast da ugoste najbolje evropske ekipe, u konkurenciji kadetkinja.

„Ono što je Savez uradio siguran sam da je više nego dovoljno za jedan uspješan turnir. Svi učesnici su zadovoljni uslovima i ambijentom u dvoranama. Ono što nam ne ide u prilog je situacija sa virusom Covid 19, ali uz poštovanje mjera IJZ vjerujem da će i taj dio proći u najboljem redu“, rekao je Vušurović.

Zlatni olimpijac kazao je da organizator od delegata, ali i svih gostiju, dobio samo pohvale.

„Očekujem dobru atmosferu i kvalitetan turnir, kojim će se potvrditi kapaciteti Odbojkaškog saveza za organizaciju velikih takmičenja i još bolje pozicionirati u sportsko-odbojkaškoj diplomatiji“, rekao je Vušurović.

On je apelovao na sve učesnike da poštuju preporuke i mjere IJZ i CEV.

Generalni sekretar Odbojkaškog saveza, Ivan Bošković kazao je da dodjeljivanje organizacije EP najbolja potvrda koliko CEV cijeni rad crnogorske asocijacije u proteklom periodu.

“Zbog trenutne situacije imamo zahtjevne procedure u cilju prevencije i zaštite od širenja virusa. Sve igračice i članovi delegacija biće testirani na koronavirus pri dolasku i to će biti uslov za nastup na šampionatu. Pobrinuli smo se da se u hotelima i dvoranama sve procedure CEV i prepruke NKT ispoštuju. Mi ćemo uraditi sve da šampionat protekne u najboljem redu. Svi učesnici moraju to shvatiti ozbilno i ispoštovati mjere do kraja, da bi mogli da uživamo u dobroj odbojci“, rekao je Bošković.

On je kazao da iskreno žali što publika neće moći da prisustvuje utakmicama.

„Veliko hvala volonterima na podršci, zahvalnost dugujemo i IJZ i Upravi za imovinu na donacoji maski i dezinfekcionih sredstava.

Utakmice EP biće odigrane u dvoranama sportskog centra Verde i Univerzitsko sportsko kulturnog centra.