Otvorena naučna konferencija u Cavtatu

Podgorica, (MINA) – Godišnja naučna konferencija Crnogorske sportske akademije – Sport, fizička aktivnost i zdravlje: Savremene perspektive zvanično je otvorena u Cavtatu.

Konferencijom, koja je okupila više od 250 naučnika sa svih kontinenata, predsjedava Duško Bjelica, predsjednik Crnogorske sportske akademije.

Konferencija je fokusira na aktuelne teme iz svih oblasti sportske nauke i sportske medicine uključujući fiziologiju i sportsku medicinu, društvene i humanističke nauke, biomehaniku i neuromuskularnu.

Predviđene su radionice, škole obuke, usmjene i poster prezentacije, istraživanja, politike i prakse u vezi sa savremenim perspektivama sporta, fizičke aktivnosti i zdravlja.

“Verujemo da teme nude učesnicima konferencije forum za najnovija istraživanja i teorijski i primenjeni uvid u oblast sportske nauke i srodnih disciplina”, kazao je Bjelica na otvaranju naučnog skupa.

