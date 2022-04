Omladinska bokserska reprezentacija na EP u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Omladinska bokserska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom prvenstvu koje će do 21. aprila biti održano u Sofiji, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Crnogorski boks predstavljaće bokseri Bijelog Polja, Filip Božović (do 54) i Mirko Šarčević (do 71) i Tomislav Đinović (do 60) iz BK Zlatičanin.

Šarčević je prošle godine na juniorskom šampionatu Evrope u Tbilisiju osvojio srebrnu medalju.

Crnogorske borce u Sofiji vodiće treneri Momčilo Zlatičanin i Mugoša Kovačević.

Šampionat u Sofiji okupiće više od 400 takmičara iz 40 država.

