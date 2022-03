Omladinac ponovo najuspješniji

Podgorica, (MINA) – Karatisti podgoričkog Omladinca sa deset od ukupno 16 zlatnih medalja najuspješniji su učesnici seniorskog prvenstva Crne Gore u Podgorici.

Karatistima Bara pripale su tri zlatne medalje, Budućnost je osvojila dvije, a prvaka Crne Gore ima i nikšićki Fokus.

Omladinac ima i jednu bronzanu medalju, Bar četiri srebrne i dvije bronzane, a Budućnost dva srebrna i šest bronzanih odličja.

Po dva srebrna i bronzana odličja osvojili su karatisti Bratstva, dok su pljevljskom Risu pripale dvije srebrne i jedna bronzana medalja.

Po jednu srebrnu medalju imaju Karate akademija TN, Ibar, Onogošt i Risan, Rei je osvojio tri bronzane, a po jednu Gorštak, Jion i Bijela.

U katama pojedinačno titule prvaka osvojili su karatista Bara, Vladimir Mijač i Biserka Radulović iz Budućnosti.

U katama ekipno najuspješniji su bili Bar u muškoj i Budućnost u ženskoj konkurenciji.

U borbama ekipno trijumfovali su karatisti Omladinca, u obje konkurencije.

U pojedinačnoj konkurenciji zlatne medalje osvojili su Matija Bojić (do 60, Fokus), Ognjen Otašević (do 67, Omladinac), Balša Miličković (do 75, Omladinac), Nemanja Jovović (do 84, Bar) i Lazar Kukuličić (preko 84, Omladinac).

U ženskoj konkurenciji najbolje su bile Anja Jović (do 50, Omladinac), Ana Drašković (do 55, Omladinac), Ksenija Rajović (do 61, Omladinac), Marina Raković (do 68, Omladinac) i Milena Jovanović (preko 68, Omladinac).

Raković je 25. put postala prvakinja Crne Gore.

Na prvenstvu Crne Gore učestvovalo je 52 takmičara iz 18 klubova.

Prvi nastup, ne samo na državnim šampionatima, imala je Akademija TN, podgorički klub trenera Nele Tatar, koji je od septembra počeo sa radom.

