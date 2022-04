Omladinac organizator međunarodnog karate kampa

Podgorica, (MINA) – Međunarodni kamp Montenegro kumite kamp 2022 biće održan od 20. do 24. aprila u Podgorici, u organizaciji Karate kluba Omladinac, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Najavljen je, osim crnogorskih, dolazak karatista i trenera iz Slovenije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Hrvatske.

“Ponosni smo što ćemo šesti put u Podgorici okupiti najbolje borce regiona. Naši gosti biće osvajači medalja sa evropskih i svjetskih šampionata. Željeli smo da okupimo najbolje i našim takmičarima obezbijedimo dobre pripreme. Sve u cilju da predstojeće Evropsko prvenstvo (EP) dočekamo maksimalno spremni“, rekao je trener Omladinca Žarko Raković agenciji MINA.

On je naglasio da je jedini uslov učesnicima kampa da su seniorski reprezentativci svojih država.

Raković je kazao je da su bili primorani da organizuju kamp u trenutku kada je Karate savez ostao bez sredstava od Uprave za sport i da je to jedini način da takmičari imaju adekvatne pripreme i sparing partnere.

“Svjesni smo finansijske situacije, ona nas je koštala učešća na Premijer ligi u Portugalu. Pred nama je najznačajnije seniorsko takmičenje ove godine i rukovodstvo kluba uradiće sve što bude moglo da takmičari odu spremni na EP i predstave naš grad i državu kako dolikuje“, rekao je Raković.

On je istakao da svima u podgoričkom karate klubu imponuje dolazak tolikog broja kvalitetnih boraca.

“Posebnu zahvalnost dugujemo Glavnom gradu i Sekretarijatu za kulturu i sport, koji su kao i uvijek prepoznali situaciju u kojoj se karate trenutno nalazi i pokrili troškove održavanja kampa. Znamo to da cijenimo i siguran sam da ćemo to vratiti maksimalnim požrtvovanjem na tatamiju i dobrim rezultatima“, rekao je Raković.

Pomoćnik sekretara za kulturu i sport Miloš Antić kazao je da su u Glavnom gradu svjesni problema u kojima se nalazi karate sport, na državnom i lokalnom nivou.

„Znajući koliko smo uspjeha imali u tom sportu prethodnih godina i koliko su nas puta obradovali odlučili smo se da podržimo zvanično najbolji klub u Podgorici u 2021. i budemo partneri u organizaciji kampa, ali i u njihovih aktivnosti tokom ove godine“, rekao je Antić.

On je naglasio da je dolazak 35 karatista iz sedam država dokaz da se podgorički i crnogorski karate cijeni i van granica države.

