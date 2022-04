Novi minimalni poraz crnogorskih fudbalerki

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Jelgavi od Letonije 1:0, u drugom kolu turnira Lige B kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi poraz crnogorskih fudbalerki u grupi tri, nakon što su na startu izgubile od Litvanije 1:0.

Pobjednika duela odlučio je autogol Sare Marković u 29. minutu.

Crna Gora će u trećem kolu, u utorak, igrati sa Srbijom.

