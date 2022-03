Remi Sutjeske, pobjede Budućnosti i Dečića

Podgorica, (MINA) – Vodeća Sutjeska osvojila je bod, dok su Budućnost i Dečić ostvarili pobjede u 22. kolu Telekom Prve crnogorske lige.

Prve pobjede u proljećnom dijelu upisali su i fudbaleri Petrovca i Mornara.

Duel fudbalera Rudara i Sutjeske u Pljevljima završen je bez pobjednika 1:1.

Lider šampionata poveo je golom Vladimira Jovovića u 26. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat, sedmim pogotkom ove sezone, Dušan Živković u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Nikšićki tim prekinuo je seriju od tri vezana trijumfa i omogućio ekipi Budućnosti da pobjedom na Gradskom stadionu protiv Podgorice 2:1 smanji zaostatrak na deset bodova.

Domaćin je poveo golom Stefana Miloševića u 54. minutu.

Izjednačio je Vladimir Boljević, efektnim golom iz slobodnog udarca, u 65, a minut kasnije pobjednika je odluičio autogol Nikole Ukšanovića.

Trijumf Budućnosti, 11. ove sezone, mogao je biti ubjedljiviji da je Miloš Raičković u 88. minutu realizovao jedanaesterac, odnosno njegov udarac odbranio je golman Nikola Ivezić.

Prve proljećne bodove osvojio je Dečić, koji je u Danilovgradu savladao Iskru 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Kristijan Vulaj, u 35. minutu iz jedanaesterca.

To je njegov deseti pogodak ove sezone, čime se na listi strijelaca izjednačio sa Markom Miličkovićem, koji je u jesenjem dijelu prvenstva igrao za Petrovac.

Prvi trijumf u proljećnom dijelu sezone ostvario je Mornar, koji je u Golubovcima savladao Zetu 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Igor Poček u 41. minutu.

Prvi put u nastavku šampionata slavio je i Petrovac, mkoji je u Beranama savladao plavsko Jezero 1:0.

Pogodak, vrijedan tri boda, postigao je Dejan Perović u 12. minutu.

Sutjeska je, nakon 22. kola, vodeća na tabeli sa 48 bodova i ima deset više od Budućnosti.

Dečić je, nakon trijumfa u Danilovgradu, preuzeo treće mjesto sa 36, četvrtoplasirana Iskra osvojila je 35, dok bod manje ima Petrovac na petoj poziciji.

U 23. kolu, u subotu, sastaće se: Dečić – Budućnost, Sutjeska – Iskra, Petrovac – Rudar, Mornar – Jezero i Podgorica – Zeta.

