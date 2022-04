Najavljeni festivali dječijeg tenisa

Podgorica, (MINA) – Teniski savez će, u cilju popularizacije tog sporta u Crnoj Gori, organizovati još četiri festivala dječijeg tenisa u svim crnogorskim regijama, saopšteno je iz te asocijacije.

Domaćini festivala biće Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje i Ulcinj.

Najavljeno je da će Teniski savez raditi i na realizaciji programa Tenis u školama pod nazivom Igraj tenis i zabavi se.

Domaćin prvog festivala, prošlog vikenda, bio je Teniski klub Igalo, za uzrast od šest do osam (crveni nivo) i osam i devet godina (narandžasti nivo).

“Organizator izuzetno uspješnog turnira bio je TK Igalo, a turnir je izazvao pozitivne reakcije kod djece i roditelja. Svi učesnici festivala dobili su diplome i medalje”, saopšteno je iz Teniskog saveza.

