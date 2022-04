Mornar bolji od Krke

Podgorica, (MINA) – Košarkši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru ekipu Krke iz Novog Mesta 74:65, u utakmici 15. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim nadigrao je rivala i revanširao mu se za poraz u Novom Mestu (89:80).

Domaći sastav do desete pobjede vodio je Marko Jeremić sa 15, dok su Tejlor Smit i Aleksandar Lazić dodali po 13 poena.

U ekipi iz Novog Mesta, koja je na začelju tabele, bolji od ostalih bili su Adonis Tomas sa 14 i Andrej Stavrov sa 13 poena.

