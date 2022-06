Milenkoski odustao od funkcije selektora

Podgorica, (MINA) – Joško Milenkoski podnio je ostavku na mjestu selektora muške seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Milenkoski je crnogorski nacionalni tim preuzeo 26. januara 2022. godine i dobio jednoglasnu podršku UPravnog odbora.

Navodi se da je Milenkoski pismom obavijestio kancelariju OSCG da “nije spreman da bude dio ovog projekta” i zamolio Savez da „nađe drugo rješenje za poziciju selektora odbojkaške reprezentacije Crne Gore“.

Kao razlog za takvu odluku, Milenkoski je naveo to što nekoliko iskusnijih igrača nije bilo u mogućnosti da se odazove njegovom pozivu u nacionalni tim.

“OSCG je najblaže rečeno iznenađen potezom Joška Milenkoskog. U svakom slučaju, izbor novog selektora mora se obaviti što prije, kako bi ostalo dovoljno vremena za njegov kontakt sa igračima, program priprema za kvalifikacije i njegovu realizaciju”, piše u saopštenju OSCG.

